آخر التطورات على حالة الطقس حتى الأحد .. تفاصيل

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
أما الأحد، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراة 18 - 5، وفي مناطق البادية 24 - 11، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 30 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18، وفي البحر الميت 31 - 16، وفي خليج العقبة 31 - 17 درجة مئوية.
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