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آخر المستجدات على الحالة الجوية اليوم الأحد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 23-03-2025 06:56 ص
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلًا اليوم الأحد، مع بقائها أقل من معدلها الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مستقرًا وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع يوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 8، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.
 
 
gnews

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