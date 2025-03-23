آخر المستجدات على الحالة الجوية اليوم الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع يوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 8، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 24 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.
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