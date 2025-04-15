آخر فرصة لهطول الأمطار قبل تحول درجات الحرارة

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا وباردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة و أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.



وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بامتداد مرتفع جوي، وتكون الأجواء مستقرة ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ودافئًا في باقي المناطق، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.



كما ويطرأ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس يومي الخميس والجمعة دافئا نسبيًا في اغلب المناطق ،وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.