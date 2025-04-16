الأربعاء 2025-04-16 08:14 ص
 

أجواء أكثر من رائعة.. لن تشعروا بالبرد حتى السبت المقبل

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-04-2025 06:55 ص

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة ، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق ، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


اما يوم الجمعة فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويكون الطقس السبت، دافئًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8, وفي مرتفعات الشراة 18 - 7, وفي مناطق البادية 25 - 11, وفي مناطق السهول 22 - 12, وفي الأغوار الشمالية 29 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19, وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.

 
gnews

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