أجواء أكثر من رائعة.. لن تشعروا بالبرد حتى السبت المقبل

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة ، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق ، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.