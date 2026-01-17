أجواء باردة اليوم وتحذيرات من الضباب والصقيع في عدة مناطق

08:09 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.





وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.



ومع ساعات صباح يوم غدٍ الأحد، تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتهطل الأمطار بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى والشرقية، ويُحتمل أن تكون الأمطار في فترة قصيرة غزيرة، لا سيما في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد وهطول البرد، كما يُتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



كما ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 15 - 4، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الأغوار الشمالية 19 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 11، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.

