أجواء باردة في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا
الوكيل الإخباري-    تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 
 


