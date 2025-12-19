أجواء باردة في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

