أجواء باردة في عطلة نهاية الأسبوع.. وحالة عدم استقرار جوي الأحد

06:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717876 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية توقعات الطقس للأيام القادمة، حيث تشهد المملكة طقسًا باردًا مع فرص لهطول أمطار في بعض المناطق. اضافة اعلان





الخميس نهارًا ، يكون الطقس بارد وغائم جزئيًا إلى غائم مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي. قد تكون الهطولات لفترة قصيرة غزيرة في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة. الرياح غربية معتدلة تنشط أحيانًا.



ليلًا، تكون أجواء باردة وغائمة جزئيًا مع تراجع فرص الهطول، والرياح شمالية غربية خفيفة.



التحذيرات: خطر السيول في الأودية الغربية، تدني الرؤية بسبب الضباب فوق المرتفعات، وانزلاق المركبات على الطرق المبتلة.



الجمعة نهارًا، يكون الطقس بارد نسبيًا وغائم جزئيًا مع فرصة ضعيفة لزخات خفيفة صباحًا في شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية.



ليلًا تكون الأجواء باردة مع ظهور غيوم متفرقة، والرياح شمالية شرقية خفيفة.



التحذيرات: تدني الرؤية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول.



السبت نهارًا، يكون طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.



ليلًا، الأجواء باردة مع غيوم متفرقة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة.



التحذيرات: تدني الرؤية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول.



الأحد نهارًا أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، ومعتدلة في الأغوار والعقبة. وبعد الظهر، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى هطول أمطار غرب المملكة والبادية الشمالية الشرقية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.



التحذيرات: تدني الرؤية بسبب الغبار شرق المملكة، وانزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

