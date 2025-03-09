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أجواء باردة نسبياً اليوم وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأيام المقبلة

العاصمة عمان - أرشيفية
العاصمة عمان - أرشيفية
 
الأحد، 09-03-2025 07:01 ص
الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد باردا نسبيًا في اغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلقة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في البادية الشمالية الشرقية وأجزاء محدودة من مناطق جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية وأجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6, وفي مرتفعات الشراة 14 - 5, وفي مناطق البادية 20 - 10, وفي مناطق السهول 18 - 9, وفي الأغوار الشمالية 25 - 14, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15, وفي البحر الميت 26 - 16، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.
 
 
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