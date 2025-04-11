الجمعة 2025-04-11 11:02 ص
 

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الأحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 11-04-2025 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 
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