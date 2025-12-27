أجواء باردة وأمطار غزيرة وتحذيرات من السيول في عدة مناطق بالمملكة

08:24 ص

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم السبت، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وغائمًا جزئيًا يتحول إلى غائم.





وتهطل، بإذن اللّٰه تعالى، الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أثناء المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد أحيانًا وتساقط لحبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية الجنوبية الشرقية.



وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، بما فيها منطقة البحر الميت، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار في مناطق الجنوب، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.



تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من شرق وجنوب المملكة، بما فيها مدينة العقبة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها من (60-50) كم في الساعة، مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية، وتدريجيًا في ساعات المساء والليل تضعف شدة الهطولات.



وتتأثر المملكة الاثنين، بمنخفض جوي آخر يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويكون الطقس باردًا وغائمًا مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، ومن المتوقع، بإذن اللّٰه، أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها من (70-60) كم في الساعة، مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية، وتدريجيًا في ساعات الليل تضعف شدة الهطولات.



أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 3، وفي مناطق السهول 13 - 4، وفي الأغوار الشمالية 19 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 9، وفي البحر الميت 20 - 9، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.

