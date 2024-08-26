أجواء حارة اليوم وبدء تراجع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع ​

الوكيل الإخباري- يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الأربعاء، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط على فترات.