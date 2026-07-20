أجواء حارة في أغلب المناطق الاثنين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33- 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32- 18 ، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 42- 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43- 28 درجة مئوية.
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