الأربعاء 2026-07-22 11:02 ص

أجواء حارة في معظم المناطق الأربعاء والخميس

أجواء حارة في معظم المناطق الأربعاء والخميس
أجواء حارة في معظم المناطق الأربعاء والخميس
 
الأربعاء، 22-07-2026 07:33 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 35- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33- 22، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32- 18، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 42- 25، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 28، وفي البحر الميت 43 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الخميس، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

كما ويطرأ السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
 


gnews

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