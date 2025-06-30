أجواء حارة نسبيًا اليوم ومعتدلة منتصف الأسبوع

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيًا اعتياديًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، صيفيًا اعتياديًا في أغلب المناطق، حارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
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