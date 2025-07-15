أجواء حارة نسبيًا تستمر لأيام .. وتحذيرات في الأغوار والعقبة

11:31 م

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الوكيل الإخباري- تُفيد دائرة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة القادمة طقسًا صيفيًا اعتياديًا إلى حار نسبيًا في أغلب المناطق، في حين تبقى الأجواء حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط نسبي في الرياح الشمالية الغربية أحيانًا خلال ساعات النهار. اضافة اعلان





ويكون الطقس غداً الأربعاء صيفي اعتيادي في المرتفعات والسهول، وحار في باقي المناطق. إذ تكون الأجواء معتدلة ليلًا، مع تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأغوار والعقبة.



أما الخميس والجمعة فسيطراً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها العامة بقليل، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة.



فيما سيكون هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وعودة الأجواء إلى طبيعتها الصيفية المعتادة في المرتفعات، مع بقاء الطقس حارًا في المناطق المنخفضة.