أجواء حارة نسبيًا تستمر لأيام .. وتحذيرات في الأغوار والعقبة

ويكون الطقس غداً الأربعاء صيفي اعتيادي في المرتفعات والسهول، وحار في باقي المناطق. إذ تكون الأجواء معتدلة ليلًا، مع تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأغوار والعقبة.
أما الخميس والجمعة فسيطراً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها العامة بقليل، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة.
فيما سيكون هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وعودة الأجواء إلى طبيعتها الصيفية المعتادة في المرتفعات، مع بقاء الطقس حارًا في المناطق المنخفضة.
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