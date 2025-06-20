أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق .. إليك درجات الحرارة بالتفصيل

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين المقبل، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم، بين 33 - 18 درجة مئوية، وغرب عمان 31 - 16، والمرتفعات الشمالية 29 - 15، ومرتفعات الشراة 30 - 16، في مناطق البادية 38 - 20، ومناطق السهول 33 - 19، والأغوار الشمالية 40 - 21، والأغوار الجنوبية 39 - 26، والبحر الميت 39 - 25، وخليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.