الجمعة 2025-06-20 11:37 ص
 

أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق .. إليك درجات الحرارة بالتفصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 20-06-2025 08:11 ص
الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين المقبل، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم، بين 33 - 18 درجة مئوية، وغرب عمان 31 - 16، والمرتفعات الشمالية 29 - 15، ومرتفعات الشراة 30 - 16، في مناطق البادية 38 - 20، ومناطق السهول 33 - 19، والأغوار الشمالية 40 - 21، والأغوار الجنوبية 39 - 26، والبحر الميت 39 - 25، وخليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
 
gnews

أحدث الأخبار

سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع

عربي ودولي خامنئي يعلن بدء "عقاب إسرائيل" بعد قصف مركز أمني في بئر السبع

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي إيران: لا محادثات في ظل القصف الإسرائيلي .. ورسالة حازمة من عراقجي

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نعيم قاسم: "لن يعود هناك حزب الله"

موقع في طهران تعرّض لهجوم إسرائيلي

عربي ودولي مقتل 3 من الحرس الثوري بغارات إسرائيلية

ذهب

أسواق ومال الذهب ينخفض عالمياً بعد تأجيل ترامب قراراه الحاسم .. إليك التفاصيل

نفط

أسواق ومال أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب

صواريخ إيرانية - أرشيفية

عربي ودولي فيديو .. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران

الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ خوفا من الصواريخ الإيرانية

عربي ودولي صواريخ إيران تفضح التمييز ضد العرب والأجانب بإسرائيل



 
 





الأكثر مشاهدة