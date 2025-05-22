أجواء حارّة وتحذيرات من الغبار والتعرض المباشر لأشعة الشمس

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لتسود أجواء حارة نسبيًا في المرتفعات والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية.

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اليوم الخميس، ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبيًا في المرتفعات والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحيانًا وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية، وفقًا للأرصاد الجوية.



ليلاً، تكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية، وتُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في الظهيرة.



الجمعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار.

ليلاً، تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة، مع احتمال تشكُّل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.



السبـت، ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.