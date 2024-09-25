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أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى السبت

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 07:16 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا، اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس خريفي معتدل في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى درجات الحرارة الجمعة، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، مع طقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14, وفي مناطق البادية 35 - 18, وفي مناطق السهول 32 - 19, وفي الأغوار الشمالية 37 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.

 
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