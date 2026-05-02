أجواء دافئة اليوم وانخفاض ملموس الاثنين والثلاثاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، غير مستقر، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً في بعض المناطق أثناء النهار تكون مثيرة للغبار ، لا سيما في مناطق البادية ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.
اما الاثنين، يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف لحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة قد ترافقها هبات قوية أحياناً.
ويبقى الطقس الثلاثاء، بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27- 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25- 15، وفي المرتفعات الشمالية 22- 14 ، وفي مرتفعات الشراة 23- 13 ، وفي مناطق البادية 31- 18، وفي مناطق السهول 26- 15، وفي الأغوار الشمالية 33- 18 ، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 35- 22 درجة مئوية.
