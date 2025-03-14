 
الجمعة 2025-03-14 11:46 ص
 




            

        








    

        

        

             أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                أرشيفية
            
                

                    أرشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        09:10 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 ترتفع اليوم الجمعة، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس دافئًا في أغلب مناطق المملكة وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية قد تكون مثيرة للغبار.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويستمر الطقس الأحد، دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

كما يبقى الطقس الاثنين، دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 12، وفي مناطق السهول 25 - 13، وفي الأغوار الشمالية 34 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مشهد للعاصمة اليابانية طوكيو
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            بأحد شوارع طوكيو .. "جريمة مروعة" أثناء بث مباشر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جانب من الاحتجاجات
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            ارتفاع أسعار النفط عالميا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                سبائك ذهب
                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                             عالميا .. الذهب يلامس مستوى قياسيا جديدا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            غوتيريش في زيارة لبنغلادش تضامنا مع الروهينغا في رمضان المبارك
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية .. تفاصيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                             أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                بايدن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            فانس: بايدن نام طوال فترة رئاسته وزوجته كانت تدير البلاد
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة