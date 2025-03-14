أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
ويستمر الطقس الأحد، دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
كما يبقى الطقس الاثنين، دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 12، وفي مناطق السهول 25 - 13، وفي الأغوار الشمالية 34 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.
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