أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الأحد

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، دافئة بوجه عام، وتدريجياً تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانًا، وهناك احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشمالية لفترة قصيرة زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويوم الأحد، تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.



ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.



