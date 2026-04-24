أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانًا، وهناك احتمال ضعيف أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشمالية لفترة قصيرة زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويوم الأحد، تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.
ويطرأ الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27- 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25- 11، وفي المرتفعات الشمالية 23- 13، وفي مرتفعات الشراة 24- 10، وفي مناطق البادية 30- 14، وفي مناطق السهول 26- 12، وفي الأغوار الشمالية 33- 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 22، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 34- 19 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الأرصاد تحذر من الضباب والغبار الأحد
-
أجواء مغبرة وأمطار طينية اليوم وتباين على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة وأمطار رعدية في هذه المناطق
-
الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق