أجواء دافئة ومستقرة خلال الأيام المقبلة مع تحذيرات من الغبار

وأوضح آل خطاب أن يومي الخميس والجمعة سيشهدان طقسًا دافئًا ومشمسًا نهارًا في معظم المناطق، وأكثر دفئًا في الأغوار والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. أما خلال الليل، فستكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات ولطيفة في باقي المناطق.
وأضاف أن السبت والأحد سيشهدان ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية بمقدار 9-11 درجة مئوية، مع استمرار الطقس الدافئ والمستقر نهارًا، في حين تبقى الأجواء باردة نسبيًا خلال الليل فوق المرتفعات.
وحذر من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خصوصًا في مناطق البادية.
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