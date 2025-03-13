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أجواء دافئة ومستقرة خلال الأيام المقبلة مع تحذيرات من الغبار

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستشهد خلال الأيام المقبلة أجواءً دافئة ومستقرة في أغلب المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية، مشيرًا إلى احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار، خصوصًا في مناطق البادية.اضافة اعلان


وأوضح آل خطاب أن يومي الخميس والجمعة سيشهدان طقسًا دافئًا ومشمسًا نهارًا في معظم المناطق، وأكثر دفئًا في الأغوار والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. أما خلال الليل، فستكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات ولطيفة في باقي المناطق.

وأضاف أن السبت والأحد سيشهدان ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية بمقدار 9-11 درجة مئوية، مع استمرار الطقس الدافئ والمستقر نهارًا، في حين تبقى الأجواء باردة نسبيًا خلال الليل فوق المرتفعات.

وحذر من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خصوصًا في مناطق البادية.
 
 
gnews

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