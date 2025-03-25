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أجواء ربيعية دافئة حتى الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلًا، اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء ارتفاعٌ قليلٌ آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 8 - 10 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس يوم الجمعة ربيعيًا دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وقد تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 15، وفي مناطق السهول 24 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 23، وفي البحر الميت 31 - 22، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.
 
 
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