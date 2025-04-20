أجواء ربيعية ومنخفض خماسيني يؤثر على المملكة منتصف الأسبوع

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاحد، دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.



وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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