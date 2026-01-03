أجواء شتوية مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

09:52 م

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة إلى باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع تسجيل ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، وبقاء الطقس لطيفًا إلى دافئ نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.





يوم الأحد نهارًا:



الطقس غالبًا مشمس، وبارد في أغلب المناطق، بينما يكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلًا:



الطقس أكثر برودة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الأحد:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأجزاء من مناطق البادية والسهول.



خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وأجزاء من مناطق البادية.



يوم الاثنين نهارًا:



ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلًا:



الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



يوم الثلاثاء نهارًا:



يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلًا:



الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



يوم الأربعاء نهارًا:



توالي درجات الحرارة ارتفاعها، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



ليلًا:



الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

