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أجواء شديدة الحرارة تستمر لأيام في الأردن

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تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 08:06 ص

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، إذ يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4–5) درجات مئوية.

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ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20، وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 41 - 24، وفي مناطق السهول 36 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.


ويكون الطقس الأحد حارا في معظم المناطق، بما فيها البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الاثنين انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.


ويبقى الطقس الثلاثاء حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

 
gnews

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