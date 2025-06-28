أجواء شديدة الحرارة تستمر لأيام في الأردن

ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20، وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 41 - 24، وفي مناطق السهول 36 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.
ويكون الطقس الأحد حارا في معظم المناطق، بما فيها البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الاثنين انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.
ويبقى الطقس الثلاثاء حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
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