أجواء صيفية إلى حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.



ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.