 
الجمعة 2024-08-02 11:52 ص
 
 

أجواء صيفية إلى حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

العاصمة عمان
العاصمة عمان




 

الجمعة، 02-08-2024 09:10 ص

 الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.


ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

gnews

أحدث الأخبار

حقل نفط

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي

هنية

فلسطين الآلاف يتوافدون للمشاركة بتشييع هنية في الدوحة

الاحتلال يواصل اعتقال الأسرى

فلسطين استشهاد أسير من غزة جراء التعذيب بمعتقل سدي تيمان

تطبيق انستغرام

عربي ودولي تركيا تحجب إنستغرام بعد حذفه ملايين المنشورات التي تنعى هنية

الطيران الإيطالي

عربي ودولي الخطوط الجوية الإيطالية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

جانب من قصف الاحتلال

فلسطين قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا شرقي قطاع غزة

من مراسم التشييع

فلسطين إسماعيل هنية يوارى الثرى في قطر اليوم

العاصمة عمان

الطقس أجواء صيفية إلى حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة





 


 



الأكثر مشاهدة