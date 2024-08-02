أجواء صيفية إلى حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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