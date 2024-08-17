أجواء صيفية اعتيادية اليوم وحارة نسبيًا غدًا

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس حار نسبيًا في اغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، ويكون الطقس حارًا في اغلب المناطق وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 39 - 23 وفي مناطق السهول 33 - 23, وفي الأغوار الشمالية 40 - 27, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 40 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.
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