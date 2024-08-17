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أجواء صيفية اعتيادية اليوم وحارة نسبيًا غدًا

جانب من العاصمة عمان
جانب من جنب القلعة في العاصمة عمان




 

السبت، 17-08-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع اليوم السبت، أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، لذا يكون الطقس صيفيًا اعتياديًا في اغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس حار نسبيًا في اغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، ويكون الطقس حارًا في اغلب المناطق وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 39 - 23 وفي مناطق السهول 33 - 23, وفي الأغوار الشمالية 40 - 27, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 40 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.

gnews

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