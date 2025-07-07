أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأربعاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 22, وفي مناطق السهول 33 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28, وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
اما الخميس، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
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