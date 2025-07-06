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أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق حتى الاربعاء

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أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 07:00 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاحد، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 19, وفي مناطق السهول 33 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26, وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.

 
 
gnews

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