أجواء صيفية اعتيادية في اغلب المناطق حتى الاربعاء

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16, وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 19, وفي مناطق السهول 33 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26, وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.
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