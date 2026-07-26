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أجواء صيفية اعتيادية في الأردن الأحد

أجواء صيفية اعتيادية في الأردن الأحد
أجواء صيفية اعتيادية في الأردن الأحد
 
الأحد، 26-07-2026 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، الأحد والاثنين، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال ساعات المساء، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 و17، وفي المرتفعات الشمالية 27 و15، وفي مرتفعات الشراة 28 و14، وفي مناطق البادية 35 و18، وفي مناطق السهول 31 و19، وفي الأغوار الشمالية 37 و25، وفي الأغوار الجنوبية 40 و27، وفي البحر الميت 39 و26، وفي خليج العقبة 40 و26 درجة مئوية.

ويطرأ، الثلاثاء، ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

كما يطرأ، الأربعاء، ارتفاعٌ طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 


gnews

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