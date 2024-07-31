 
الأربعاء 2024-07-31 08:40 ص
 
 

أجواء صيفية عادية اليوم الأربعاء

اثار جرش
اثار جرش
الأربعاء، 31-07-2024 07:36 ص

 

 الوكيل الاخباري  - يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

 

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