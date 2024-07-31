أجواء صيفية عادية اليوم الأربعاء

الوكيل الاخباري - يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.