أجواء صيفية عادية اليوم الأربعاء

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697966 الوكيل الاخباري - يكون الطقس اليوم الأربعاء، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اقرأ أيضاً ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن اعتباراً من هذا الموعد الارصاد : درجات الحرارة حول معدلاتها العامة اليوم تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاثنين حالة الطقس لـ 3 ايام وارتفاع على درجات الحرارة بهذا الموعد تعرف على حالة الطقس اليوم الاحد الأرصاد تنشر حالة الطقس لثلاثة أيام قادمة الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الاحد - تحذيرات تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت الارصاد تحذر من طقس السبت