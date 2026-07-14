أجواء صيفية عادية حتى الجمعة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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