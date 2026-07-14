الثلاثاء 2026-07-14 10:07 ص

أجواء صيفية عادية حتى الجمعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 14-07-2026 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

 
 


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