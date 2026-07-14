أجواء صيفية عادية حتى الجمعة

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
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