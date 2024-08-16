أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الارصاد الجوية ان الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.