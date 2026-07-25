أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية، وحاراً إلى حار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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