أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية، فيما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
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