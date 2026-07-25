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أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق

العاصمة عمّان
العاصمة عمان
 
السبت، 25-07-2026 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم السبت صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية، وحاراً إلى حار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد صيفياً اعتيادياً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية، فيما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

 
 


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