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أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع على درجات الحرارة السبت والأحد

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 19-06-2026 08:25 ص

الوكيل الإخباري-    تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

 
 


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