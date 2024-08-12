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أجواء صيفية معتدلة اليوم وحارة نسبيًا غدًا

منظر للعاصمة عمان
منظر للعاصمة عمان




 

الإثنين، 12-08-2024 06:59 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الاثنين، صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا الى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الخميس، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 18, وفي مناطق البادية 37 - 22 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 30، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.

gnews

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