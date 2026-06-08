أجواء صيفية معتدلة تسيطر على المملكة اليوم وغدًا

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ويبقى الطقس الخميس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
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