أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الاربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يومي الخميس والجمعة، صيفيًا معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احياناخاصة في مناطق البادية.



اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،ويبقى الطقس صيفيًا اعتياديًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.