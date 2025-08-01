أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا؛ وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الأخر خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

