أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق .
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