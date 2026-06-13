أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأحد والاثنين صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.