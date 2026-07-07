أجواء صيفية معتدلة في الاردن الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 31- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28- 14، وفي مناطق البادية 35- 19، وفي مناطق السهول 31- 18 ، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40- 27، وفي البحر الميت 39- 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.





