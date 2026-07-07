أجواء صيفية معتدلة في الاردن الثلاثاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 31- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29- 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28- 14، وفي مناطق البادية 35- 19، وفي مناطق السهول 31- 18 ، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40- 27، وفي البحر الميت 39- 26، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
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