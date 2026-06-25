أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول الخميس

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الخميس، صيفياً معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً نسبياً في مناطق البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد إن الطقس ليلاً يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





