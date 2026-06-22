الإثنين 2026-06-22 08:11 ص

أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس

أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس
أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس
 
الإثنين، 22-06-2026 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة، الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32-18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30-16، وفي المرتفعات الشمالية 27-15، وفي مرتفعات الشراة 28-14، وفي مناطق البادية 38-19، وفي مناطق السهول 32-18، وفي الأغوار الشمالية 37-22، وفي الأغوار الجنوبية 39-25، وفي البحر الميت 38-24، وفي خليج العقبة 39-25 درجة مئوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يعفه

فن ومشاهير ثلاثي الدراما السورية يخطف الأنظار بدبكة جماعية - فيديو

إعلان هام من السفارة الأردنية في واشنطن لجماهير النشامى

أخبار محلية إعلان هام من السفارة الأردنية في واشنطن لجماهير النشامى

https://www.alwakeelnews.com/story/778677

عربي ودولي فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية

بعد أزمة قلبية مفاجئة.. نقل فنانة مصرية إلى العناية المركزة

فن ومشاهير بعد أزمة قلبية مفاجئة.. نقل فنانة مصرية إلى العناية المركزة

أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس

الطقس أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس

جانب من المفاوضات

عربي ودولي إيران: انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الإثنين

أسعار النفط تنخفض عالمياً اليوم الإثنين

أسواق ومال أسعار النفط تنخفض عالمياً اليوم الإثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 