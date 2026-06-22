أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق الأردن حتى الخميس

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الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة، الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32-18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30-16، وفي المرتفعات الشمالية 27-15، وفي مرتفعات الشراة 28-14، وفي مناطق البادية 38-19، وفي مناطق السهول 32-18، وفي الأغوار الشمالية 37-22، وفي الأغوار الجنوبية 39-25، وفي البحر الميت 38-24، وفي خليج العقبة 39-25 درجة مئوية.





