أجواء غير مستقرة الاثنين وفرص لهطول الأمطار على هذه المناطق

الاثنين 05/05/2025:
نهارًا: أجواء غائمة جزئيًا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تمتد أحيانًا إلى أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، مع احتمال حدوث الرعد.
تضعف فرص الهطول اعتبارًا من ساعات المساء، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ليلًا: أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لتشكل الضباب فوق قمم الجبال، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
تحذيرات يوم الإثنين:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
احتمال تدني الرؤية الأفقية بفعل الغبار الخفيف في بعض مناطق البادية.
تنبيه من الانزلاق على الطرقات أثناء تساقط الأمطار.
الثلاثاء – الأربعاء – الخميس (06-08 / 05 / 2025):
تشهد المملكة خلال هذه الفترة استقرارًا عامًا في الأجواء، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
وتكون الأجواء لطيفة إلى مائلة للدفء في أغلب المناطق، ومعتدلة إلى حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية أحيانًا.
الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الخميس إلى شمالية شرقية وتبقى معتدلة.
أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء باردة نسبيًا إلى لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة إلى دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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