أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة الجمعة

الجمعة، 14-11-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   تشهد المملكة الجمعة تراجعا إضافيا وملموسا على درجات الحرارة، وسط أجواء غير مستقرة بشكل عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.اضافة اعلان


ووفق الأرصاد الجوية، تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وقد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح الغربية، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية مع هبات قوية على فترات.

وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي السبت، مع تواصل انخفاض درجات الحرارة وبقاء الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق. وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من الشرق والجنوب الغربي، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في البادية.

الأحد تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، مع طقس مائل قليلا للبرودة وغائم جزئيا، وتظل الفرصة قائمة لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا، على أن تضعف فرص الهطل تدريجيا مع ساعات المساء وتتجه الأجواء نحو الاستقرار.
 
 
