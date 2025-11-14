أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة الجمعة

ووفق الأرصاد الجوية، تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وقد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.
كما تنشط الرياح الغربية، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية مع هبات قوية على فترات.
وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي السبت، مع تواصل انخفاض درجات الحرارة وبقاء الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق. وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من الشرق والجنوب الغربي، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في البادية.
الأحد تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، مع طقس مائل قليلا للبرودة وغائم جزئيا، وتظل الفرصة قائمة لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا، على أن تضعف فرص الهطل تدريجيا مع ساعات المساء وتتجه الأجواء نحو الاستقرار.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية للأيام الثلاثة القادمة
-
اول منخفض جوي قادم للاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد
-
حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم- تحذيرات
-
الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي
-
تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن
-
أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل
-
انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى المملكة