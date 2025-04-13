أجواء غير مستقرة وفرص هطول الأمطار تشمل مناطق واسعة

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الأحد، مع بقاء الاجواء غير مستقرة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات الظهر تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر بين الحين والاخر في المناطق الشمالية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، ومع ساعات الليل تمتد زخات المطر لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، قد يصحبها الرعد احياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.