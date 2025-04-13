الأحد 2025-04-13 07:04 ص
 

أجواء غير مستقرة وفرص هطول الأمطار تشمل مناطق واسعة

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تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الأحد، مع بقاء الاجواء غير مستقرة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات الظهر تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر بين الحين والاخر في المناطق الشمالية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، ومع ساعات الليل تمتد زخات المطر لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، قد يصحبها الرعد احياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


ويكون الطقس يوم غد الاثنين غائما جزئيًا الى غائم احيانا، وباردا في اغلب المناطق،ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيًا وباردا نسبيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

اما الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 26 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 14 درجة مئوية.

 
gnews

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