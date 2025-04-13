أجواء غير مستقرة وفرص هطول الأمطار تشمل مناطق واسعة

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
ويكون الطقس يوم غد الاثنين غائما جزئيًا الى غائم احيانا، وباردا في اغلب المناطق،ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.
ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيًا وباردا نسبيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.
اما الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 26 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 14 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس .. أجواء باردة ليلاً غداً الأحد في هذه المناطق
-
فرصة لهطول أمطار حتى الثلاثاء وهذه المناطق الأكثر تأثرا
-
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة
-
الحالة الجوية يوم الجمعة وامطار على هذه المناطق
-
نهاية أسبوع باردة وتحذيرات جوية مهمة من الأرصاد
-
انقلاب على الأجواء وتوقع هطول أمطار في هذه المناطق
-
الأرصاد الجوية: ضباب كثيف في منطقة رأس منيف بعجلون