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أجواء لطيفة الحرارة اليوم.. وحالة من عدم الاسقرار الجوي تؤثر على الأردن الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 05:59 ص

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة اليوم الثلاثاء، نهارًا، أجواء خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون الطقس معتدلاً في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة. ليلاً، يصبح الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ويبقى لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار الغيوم المتوسطة الارتفاع، وفقًا لما أفادت به الأرصاد.

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وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.


فيما تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الاربعاء ، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد. كما يوجد احتمال أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى زخات مطرية خلال فترة النهار.


أما ليلاً، تبقى الفرصة مهيأة لأمطار خفيفة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

 
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الطقس أجواء لطيفة الحرارة اليوم.. وحالة من عدم الاسقرار الجوي تؤثر على الأردن الأربعاء



 


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