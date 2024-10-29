أجواء لطيفة الحرارة اليوم.. وحالة من عدم الاسقرار الجوي تؤثر على الأردن الأربعاء

وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.
فيما تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الاربعاء ، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد. كما يوجد احتمال أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى زخات مطرية خلال فترة النهار.
أما ليلاً، تبقى الفرصة مهيأة لأمطار خفيفة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : طقس خريفي الثلاثاء وتنبيه من تدني مدى الرؤية في البادية
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى الاردن
-
طقس خريفي لطيف الحرارة حتى الثلاثاء.. وتحذيرات من الغُبار
-
الارصاد : حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار رعدية قادمة الى الاردن
-
الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية
-
الارصاد : استمرار الطقس الخريفي في المملكة الاحد
-
الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة
-
حالة الطقس في المملكة اليوم السبت