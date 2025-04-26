أجواء لطيفة اليوم ومعتدلة في أغلب المناطق غدًا

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.



ويكون الطقس الاثنين، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق المملكة، وهناك احتمال في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 7، وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 29 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18، وفي البحر الميت 30 - 17، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.