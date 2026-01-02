الجمعة 2026-01-02 09:09 ص

أجواء ماطرة في الجهة الغربية من المملكة وتحذيرات من تدنى مدى الرؤية

كون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أ
امطار
الجمعة، 02-01-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة الجمعة؛ لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة في الأجزاء الغربية من المملكة بين الحين والآخر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

 

 

 
 


