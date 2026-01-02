أجواء ماطرة في الجهة الغربية من المملكة وتحذيرات من تدنى مدى الرؤية

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة الجمعة؛ لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار متفرقة في الأجزاء الغربية من المملكة بين الحين والآخر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

